Mondiali 2026 oggi Argentina-Inghilterra | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

La semifinale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Inghilterra si disputa al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. La partita, che decide chi passa in finale, sarà trasmessa in diretta su Rai 1, in streaming su Rai Play, DAZN e l’app DAZN. Le probabili formazioni sono ancora da definire, ma l’orario di inizio è stato comunicato. La sfida si gioca oggi, con il match che attira l’attenzione di appassionati e tifosi.

La seconda semifinale della rassegna iridata si gioca al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. In palio un posto in finale: diretta in chiaro su Rai 1, streaming su Rai Play, DAZN e app DAZN. Argentina e Inghilterra si giocano un posto nella finale dei Mondiali 2026. Oggi, mercoledì 15 luglio, i campioni in carica dell’Albiceleste affrontano la nazionale dei Tre Leoni nella seconda semifinale della rassegna iridata in corso tra Stati Uniti, Messico e Canada. La partita si disputerà al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e metterà di fronte due selezioni arrivate al penultimo atto dopo due vittorie pesanti nei quarti di finale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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