Spagna-Argentina oggi in tv Finale Mondiali calcio 2026 | orario programma in chiaro streaming

Oggi alle 21.00 si disputa la finale dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina, allo stadio di New Jersey, negli Stati Uniti. La partita sarà trasmessa in diretta in chiaro e disponibile anche in streaming. La gara rappresenta l’atto conclusivo del torneo, con il trofeo in palio. La finale si svolge nel contesto dell’ultima rassegna iridata, che si tiene nel Nord America.

Oggi domenica 19 luglio (ore 21.00) si gioca Spagna-Argentina, finale dei Mondiali 2026 di calcio. Sarà il New Jersey Stadium di New York (USA) a ospitare l’atto conclusivo della rassegna iridata e a fare da cornice alla partita più importante dell’ultimo quadriennio, quella che mette in palio la prestigiosa e iconica Coppa del Mondo. Chi riuscirà ad alzare al cielo il trofeo nella Grande Mela? Chi manderà in estasi un’intera Nazione? Chi si consacrerà dopo cinque settimane intensissime? Si preannuncia un confronto particolarmente vibrante, acceso, equilibrato e appassionante. Le Furie Rosse giocheranno l’atto conclusivo iridato per la... 🔗 Leggi su Oasport.it

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Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna o Argentina? reddit

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