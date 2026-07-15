Inghilterra-Argentina oggi in tv Mondiali 2026 | orario semifinale canale in chiaro streaming

Da oasport.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi alle 21 all’Atlanta Stadium va in scena la semifinale tra Inghilterra e Argentina ai Mondiali 2026. La partita sarà trasmessa in diretta su un canale in chiaro e disponibile anche in streaming. La sfida rappresenta la seconda semifinale del torneo, con le due nazionali pronte a contendersi un posto in finale.

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Tutto pronto per la seconda semifinale della seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali 2026 di calcio: oggi, mercoledì 15 luglio, sarà la volta di Inghilterra-Argentina, sfida che si giocherà all’ Atlanta Stadium alle ore 21.00 italiane. L’Inghilterra ha chiuso al primo posto il Girone L e poi ha eliminato Congo, Messico e Norvegia, mentre l’Argentina si è classificata prima nel Girone J e poi ha superato Capo Verde, Egitto e Svizzera: la vincitrice contenderà la Coppa del Mondo alla Spagna, la perdente affronterà la Francia per il terzo posto. La diretta tv in chiaro di Inghilterra-Argentina, match valido come seconda semifinale dei Mondiali 2026 di calcio, sarà affidata a Rai 1 HD, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà a cura di DAZN, con la  diretta streaming gratuita fruibile su Rai Play. 🔗 Leggi su Oasport.it

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