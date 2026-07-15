Dove vedere in tv Spagna-Argentina Finale Mondiali calcio 2026 | orario canale streaming

La finale dei Mondiali di calcio 2026 si giocherà domenica 19 luglio alle 21.00 italiane al MetLife Stadium di East Rutherford, negli Stati Uniti. Le squadre protagoniste sono Spagna e Argentina. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming.

Saranno Spagna e Argentina le protagoniste della Finale dei Mondiali di calcio 2026, in programma domenica 19 luglio alle ore 21.00 italiane sul terreno di gioco del MetLife Stadium di East Rutherford (New Jersey, USA). Lamine Yamal contro Lionel Messi, ma anche De La Fuente contro Scaloni e Rodri contro Enzo Fernandez per una sfida totale che promette scintille. Le Furie Rosse, reduci dal trionfo agli Europei del 2024, vanno a caccia del secondo titolo iridato della loro storia (alla seconda apparizione in finale) dopo il sigillo del 2010 in Sudafrica. Settima finalissima di Coppa del Mondo invece per l’Albiceleste, che punta ad una clamorosa doppietta quattro anni dopo la vittoria in Qatar sulla Francia e può agganciare Germania e Italia a quota 4 successi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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