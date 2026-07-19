Spagna-Argentina oggi in finale ai Mondiali a che ora e dove vederla in TV | Yamal sfida Messi

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si svolge questa sera a New York, con inizio alle 21. La partita verrà trasmessa in diretta su Rai 1 e su DAZN.

Spagna-Argentina è la finale dei Mondiali 2026, si gioca stasera a New York. Calcio d'inizio alle ore 21. Diretta TV su Rai 1 e DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Argentina Vs Spain world cup final 2026 | penalty shootout

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Finale della Coppa del Mondo FIFA 2026: Spagna o Argentina? reddit

Spagna-Argentina oggi in finale ai Mondiali, a che ora e dove vederla in TV: Yamal sfida MessiStasera a New York, al MetLife Stadium, si gioca la finale dei Mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da de la Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la ... fanpage.it

Dove vedere Spagna-Argentina oggi: orario, canale e streaming della finale mondialeSpagna-Argentina, finale della Coppa del Mondo FIFA 2026, inizia oggi, domenica 19 luglio, alle 21:00 italiane. La partita è in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay; è disponibile anche su DAZN c ... cpop.it