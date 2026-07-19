Stasera si terrà la finale dei Mondiali 2026 tra Argentina e Spagna. La partita metterà di fronte due grandi campioni: Lionel Messi e Lamine Yamal, rappresentanti di due generazioni diverse. Messi ha commentato una vecchia foto in cui appare insieme a Yamal, definendola “incredibile”. La partita si giocherà in un grande stadio a New York, con tifosi di tutto il mondo presenti per seguire l’evento.

NEW YORK (USA) – Lionel Messi ha ricordato la celebre foto che lo ritrae insieme all’allora un piccolissimoLamine Yamal: “È una fotografia incredibile. Oggi ci ritroviamo avversari in una finale mondiale. È uno dei giocatori più forti al mondo, ha una carriera straordinaria davanti. Gli auguro il meglio, anche se faremo di tutto perché non sia questa la sua occasione”. Vincere il secondo Mondiale di fila per entrare ancora più di diritto nella storia e nella leggenda del calcio. L’Argentina e il suo faro Lionel Messi sono pronti a scendere in campo contro la Spagna, per una partita che tutto il mondo guarderà. “Daremo il massimo”, ha detto Messi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Mondiali 2026: Argentina-Spagna, stasera gran finale. Sfida Messi-Yamal, due generazioni di campioni

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