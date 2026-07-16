Mondiali 2026 Argentina-Spagna in finale | data orario e dove vederla in tv
La finale dei Mondiali 2026 si svolgerà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, con calcio d’inizio alle 21 ora italiana. La partita vedrà affrontarsi Argentina e Spagna. La trasmissione sarà visibile in diretta su Rai 1 e su DAZN.
L’Albiceleste sfiderà le Furie Rosse domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Calcio d’inizio alle 21 ora italiana, diretta in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Sarà Argentina-Spagna la finale dei Mondiali 2026. L’Albiceleste ha conquistato l’ultimo atto della rassegna iridata battendo l’Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale giocata ieri, mercoledì 15 luglio. Dall’altra parte ci sarà la Spagna, capace di superare la Francia con il risultato di 2-0 e di garantirsi così la sfida per il titolo mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
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MONDIALI 2026: ARGENTINA E SPAGNA IN FINALE
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