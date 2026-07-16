La finale dei Mondiali 2026 si svolgerà domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York, con calcio d’inizio alle 21 ora italiana. La partita vedrà affrontarsi Argentina e Spagna. La trasmissione sarà visibile in diretta su Rai 1 e su DAZN.

L’Albiceleste sfiderà le Furie Rosse domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York. Calcio d’inizio alle 21 ora italiana, diretta in chiaro su Rai 1 e su DAZN. Sarà Argentina-Spagna la finale dei Mondiali 2026. L’Albiceleste ha conquistato l’ultimo atto della rassegna iridata battendo l’Inghilterra 2-1 in rimonta nella semifinale giocata ieri, mercoledì 15 luglio. Dall’altra parte ci sarà la Spagna, capace di superare la Francia con il risultato di 2-0 e di garantirsi così la sfida per il titolo mondiale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Mondiali 2026, Argentina-Spagna in finale: data, orario e dove vederla in tv

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MONDIALI 2026: ARGENTINA E SPAGNA IN FINALE

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