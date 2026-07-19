Oggi si gioca la finale tra Spagna e Argentina, con Messi in campo. L’obiettivo è vincere e lasciare il segno come il più grande di sempre. È un momento che può segnare la conclusione della carriera del campione, anche se non ci sono conferme ufficiali. La partita rappresenta un’occasione per chiudere un capitolo e, forse, salutare il calcio internazionale.

È il giorno per chiudere i conti. Con la storia, non soltanto con questo Mondiale. Forse sarà anche il giorno dell’addio. Forse. Mai dire mai. Ma che fantastico addio sarebbe? Se. Se l’extraterrestre dovesse farcela di nuovo, discussioni finite. Maradona è meglio ‘e Pelé? Sì, va bene, probabilmente sì. Ma non sarebbe più importante stabilirlo. Perché sarebbe impossibile, a quel punto, non incoronare Messi come il più grande di tutti i tempi. È il giorno del possibile sorpasso definitivo. Sempre che non sia già avvenuto. Come pensano gli americani, stupiti dal fatto che ci sia ancora qualcuno che ne dubiti. Sapete, loro si attaccano ai numeri, ne sono persino in qualche modo schiavi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna-Argentina, l’ultimo atto dello spettacolo Messi: vincere per consacrarsi come il più forte di tutti i tempi

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