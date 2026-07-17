Il Mondiale più lungo della storia si sta concludendo con la finale tra Spagna e Argentina, che si terrà al New York New Jersey Stadium.

Roma, 17 lug. - (Adnkronos) - Il Mondiale più lungo della storia del calcio è arrivato all'atto finale e a contendersi il titolo di Campione del Mondo al New York New Jersey Stadium saranno Spagna e Argentina. La Roja, dopo aver fatto fuori la favoritissima Francia in semifinale, punta al doblete dopo la vittoria di Euro 2024 e ad allungare a 38 il numero di partite consecutive senza sconfitte, che sarebbe un nuovo record a livello europeo. L'Albiceleste cerca invece il bis dopo la Coppa del Mondo del 2022, che, nella storia del calcio, è finora riuscito soltanto a due nazionali: l'Italia nel 1934-38 e il Brasile nel 1958-62. Gli esperti... 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Iltempo.it - Mondiali 2026, con Spagna – Argentina ultimo atto del torneo più lungo della storia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiale 2026, Argentina-Capo Verde 3-2: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Da Spagna '82 al Mondiale 2026: qual è il logo più bello della storia del torneo?Da quando il torneo mondiale di calcio è stato introdotto nel 1930, sono stati creati numerosi loghi per rappresentare ogni edizione.

Leggi anche: Perché l’intervallo della finale dei Mondiali di calcio sarà più lungo? La scaletta e la durata esatta in Spagna-Argentina

Temi più discussi: Spagna in finale ai Mondiali 2026: probabile formazione, risultati e giocatori chiave · Calcio; Francia surclassata, la Spagna va in finale tra gli olé; La Spagna sembra imbattibile e anche i numeri lo dimostrano; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Francia - Spagna 0-2: Gol di Porro - Video.

Scommesse calcio, finale Mondiali 2026: Spagna-Argentina con duello Messi-Yamal, ecco le quote su BetFlag dlvr.it/TTZ09T #Mondiali2026 #ScommesseCalcio #SpagnaArgentina #Messi #Yamal x.com

La Francia affronta la Spagna nella prima semifinale dei Mondiali 2026 reddit

Mondiali 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla finale Spagna-ArgentinaLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina promette di essere un evento storico. Scopri le curiosità, le superstizioni e i numeri di questa partita epica. notizie.it

Spagna-Argentina pronostico e quote: chi vincerà la Finale dei Mondiali?Scopri il pronostico su Spagna-Argentina con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per la Finale dei Mondiali. Chi vincerà la Coppa del Mondo? calciomercato.com