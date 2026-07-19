Spagna Argentina LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella giornata di calcio internazionale, un difensore torna a vestire la maglia dell’Inter, aspettando una chiamata da parte del club. Nel frattempo, l’Ajax annuncia la firma di Daley Blind per una stagione, ritrovando così Míchel. Weghorst lascia l’Ajax e si trasferisce al Twente. Non ci sono conferme ufficiali su altri trasferimenti, mentre si attendono sviluppi sul possibile ritorno del croato all’Inter. La partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con un risultato ancora da definire.

Perisic torna ancora all’Inter? Ritorno romantico possibile: il croato aspetta una chiamata, ma va convinta Oaktree Ajax, clamoroso ritorno! Daley Blind firma per una stagione e ritrova Míchel Weghorst dice addio all’Ajax, è ufficiale: l’attaccante olandese riparte dal Twente. Quale eredità ha lasciato ai Lancieri Basilea Juve, parla Lichtsteiner: «Spalletti ottimo allenatore. Pirlo in Nazionale?Conosco Andrea e credo che abbia tutte le qualità» – VIDEO Maldini sì o Maldini no? Tra scommessa e rischio, il Cagliari valuta davvero il colpo – VIDEO di Elia Serra Nessun giocatore della Juventus ai quarti dei Mondiali! Sorpresa o delusione? Non... 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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