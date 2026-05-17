Juve Fiorentina LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca

Nella 37ª giornata di Serie A 202526 si è disputata la partita tra la Juventus e la Fiorentina. La cronaca della sfida include i momenti salienti, le decisioni prese dall’arbitro e le azioni più importanti. Sono stati analizzati gli episodi più controversi attraverso la moviola e sono stati aggiornati i risultati in tempo reale. Il tabellino fornisce i dettagli su marcatori, ammoniti e sostituzioni effettuate durante l’incontro. La partita si è conclusa con un risultato che sarà ricordato per le sue fasi decisive.

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