Juve Fiorentina LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
Nella 37ª giornata di Serie A 202526 si è disputata la partita tra la Juventus e la Fiorentina. La cronaca della sfida include i momenti salienti, le decisioni prese dall’arbitro e le azioni più importanti. Sono stati analizzati gli episodi più controversi attraverso la moviola e sono stati aggiornati i risultati in tempo reale. Il tabellino fornisce i dettagli su marcatori, ammoniti e sostituzioni effettuate durante l’incontro. La partita si è conclusa con un risultato che sarà ricordato per le sue fasi decisive.
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Fiorentina Juventus 1-1 telecronaca Francesco Oppini
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