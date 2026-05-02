Napoli Juventus Women | sintesi moviola risultato tabellino e cronaca live

Domenica si è giocata la partita tra Napoli e Juventus Women, valida per la ventesima giornata di Serie A femminile. La cronaca del match include una sintesi dettagliata, la moviola, il risultato finale e il tabellino delle reti segnate. La partita è stata seguita in diretta, offrendo aggiornamenti sui momenti salienti e le azioni più importanti che si sono svolte sul campo.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventesima giornata di Serie A Women. Ventesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che dopo la sconfitta interna con la Roma deve cercare di blindare il terzo posto che vale la Champions. Lo scontro diretto di oggi con il Napoli può essere dirimente per la corsa all’Europa. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 12.30 Migliore in campo Juventus Women. A conclusione del match Napoli Juventus Women 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Napoli Juventus Women: il pre-partita.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live Napoli 1-2 Juventus Women | HIGHLIGHTS Coppa Italia Women Notizie correlate Como Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca liveKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Wolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca livedi Mauro MunnoWolfsburg Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei playoff di Women’s... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A femminile. La Roma vede lo scudetto dopo la vittoria contro la Juventus; Sport in tv oggi (sabato 25 aprile): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Serie A femminile. Le designazioni arbitrali della 20^ giornata di campionato; Primavera femminile. Il Milan vince il derby e sorpassa il Sassuolo: tutto aperto per il piazzamento nella Final Four. Napoli Women da sogno! Domani arriva la Juventus: a Cercola per la ChampionsDomani va in scena uno degli scontri diretti più importanti della stagione della Serie A Women: con una vittoria, il Napoli sognerebbe la Champions League! tuttonapoli.net Napoli-Juve Women, una sfida che vale la Champions. Canzi: Dipende da noiNel big match di sabato prossimo le bianconere si giocano l'accesso alla prossima edizione della massima competizione europea ... tuttosport.com #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli x.com #JuventusWomen Le parole di #Canzi alla vigilia del #Napoli - facebook.com facebook