Spagna-Argentina LIVE finale dei Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN | Yamal e Messi titolari le formazioni ufficiali

Alle 21 di oggi si gioca la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Yamal e Messi sono titolari nelle rispettive formazioni. La partita viene trasmessa in diretta su Rai 1 e su DAZN.

In diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si disputerà alle ore 21 di oggi, domenica 19 luglio. Il match sarà disponibile in tv su Rai 1 e in streaming su DAZN. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Spagna-Argentina | Finale Mondiale 2026 - DIRETTA Rai1

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