In una partita tra Spagna e Argentina, i 22 giocatori sono giovani e belli, ma con storie diverse. Uno ha scelto la Croazia invece del Barcellona, un altro ha segnato contro un avversario noto per la sua difesa. Tra le azioni più memorabili, ci sono gol e assist che hanno cambiato la partita. La tensione si percepisce tra i protagonisti, ognuno con il proprio passato e le proprie sfide. La gara si è conclusa con un risultato che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati.

Gli eroi son tutti giovani e belli, ma portano sulle spalle le storie più diverse. Uno rifiutò il Barcellona per la Croazia, uno segnò alla Florenzi ma se lo sono ricordato dieci anni dopo, un altro ancora rimase sempre in panchina e gli andò benissimo così, perché aveva evitato un’usanza parecchio antipatica. Spagna-Argentina giocata allo specchio, ma su undici terreni molto particolari: dalla passione per il legno all’irriverenza, dai capelli alla televisione, fino a certi rituali che per qualcuno valgono una Coppa. E forse anche di più. Memoria è la parola chiave per Unai Simon. Lo ricordate a Euro 2021? Compie una papera contro la Croazia, poi veste i panni di Superman pochi giorni dopo con la Svizzera: errore e riscatto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Spagna-Argentina: le storie allo specchio dei 22 protagonisti

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