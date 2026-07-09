guardia si racconta attraverso le storie dei suoi protagonisti

Notizia in breve

Una comunità si svela attraverso le storie di chi l’ha plasmata. La narrazione si concentra sui protagonisti che hanno contribuito a definire l’identità di Guardia. Le testimonianze raccontano momenti di vita, eventi significativi e le sfide affrontate nel tempo. Le storie sono raccolte in un percorso che mette in luce le esperienze di chi ha vissuto e costruito quel luogo, offrendo uno sguardo diretto e reale sulla sua evoluzione.