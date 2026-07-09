Guardia si racconta attraverso le storie dei suoi protagonisti
Una comunità si svela attraverso le storie di chi l’ha plasmata. La narrazione si concentra sui protagonisti che hanno contribuito a definire l’identità di Guardia. Le testimonianze raccontano momenti di vita, eventi significativi e le sfide affrontate nel tempo. Le storie sono raccolte in un percorso che mette in luce le esperienze di chi ha vissuto e costruito quel luogo, offrendo uno sguardo diretto e reale sulla sua evoluzione.
Tempo di lettura: 4 minuti Una comunità vive e cresce anche attraverso le storie dei protagonisti che hanno costruito l’identità di Guardia. E’ questo il messaggio emerso dalla presentazione del volume “ Piccole Biografie di grandi guardiesi – Storie di impegno e di dedizione “ di Vincenzo Di Crosta, ospitata nella Sala Congressi del Castello Medievale di Guardia Sanframondi. L’iniziativa promossa dal Comune di Guardia Sanframondi in collaborazione con il CSV Irpinia Sannio ETS – Cesvolab ed Erbagil Srl, ha rappresentato molto più di un appuntamento culturale dedicato a un libro. E’ stata un’occasione di riflessione collettiva sul valore della memoria come patrimonio condiviso e sul ruolo che il racconto delle persone riveste nella costruzione dell’identità di una comunità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Baap Ki Bimari Ne Bete Ko Tor Diya
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