Prosegue la rassegna Le mafie sotto casa Piacenza allo specchio

Giovedì 17 maggio alle 20:45 si terrà un incontro nella chiesa di S. Ilario con Ignazio Cutrò, testimone di giustizia. L’evento fa parte della rassegna intitolata “Le mafie sotto casa, Piacenza allo specchio”. La manifestazione prosegue con questa iniziativa, che vede la partecipazione di una persona che ha vissuto in prima persona esperienze legate alla lotta contro le organizzazioni criminali. La serata mira a offrire uno spazio di ascolto e confronto su questi temi.

Giovedì 17 maggio alle ore 20,45 in S. Ilario ci sarà l’incontro con Ignazio Cutrò, testimone di giustizia.Cutrò, imprenditore siciliano, negli anni ’90 è stato vittima di minacce di estorsione, da parte della criminalità organizzata. Si è sempre rifiutato di pagare, diventando vittima di minacce. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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