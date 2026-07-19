Spagna-Argentina le probabili formazioni | chi in coppia con Messi?

Le probabili formazioni della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. De la Fuente e Scaloni si affidano alle certezze maturate nel percorso: Fabian Ruiz a centrocampo preferito a Pedri, Julian Alvarez farà coppia con Messi, ma Lautaro è pronto a subentrare come fatto (con gol) contro l'Inghilterra. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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ESPANHA x ARGENTINA: Quem será campeão da Copa do Mundo

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