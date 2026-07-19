Spagna-Argentina le probabili formazioni | chi in coppia con Messi?
Per la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina, la formazione spagnola prevede Fabian Ruiz in mezzo al campo, preferito a Pedri. In attacco, l'Argentina schiera Julian Alvarez al fianco di Messi, con Lautaro pronto a entrare dalla panchina, come già successo contro l’Inghilterra. Entrambe le squadre si affidano alle scelte fatte nel percorso precedente, senza varianti di formazione significative.
Le probabili formazioni della finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. De la Fuente e Scaloni si affidano alle certezze maturate nel percorso: Fabian Ruiz a centrocampo preferito a Pedri, Julian Alvarez farà coppia con Messi, ma Lautaro è pronto a subentrare come fatto (con gol) contro l'Inghilterra. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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