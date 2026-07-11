Argentina-Svizzera le probabili formazioni | Messi con Alvarez out Manzambi

Nella notte si gioca il quarto di finale del Mondiale tra Argentina e Svizzera alle 3:00. La formazione argentina dovrebbe schierare Messi accanto a Alvarez in attacco, mentre Manzambi non prenderà parte alla partita a causa di un infortunio. La Svizzera si prepara con la sua formazione abituale, senza variazioni notevoli. La partita si svolge in un clima di attesa e tensione.

Le probabili formazioni di Argentina-Svizzera, quarto e ultimo quarto di finale del Mondiale (questa notte, alle 3:00). Messi farà coppia con Alvarez per la Seleccion; nulla da fare invece per Manzambi, out per la sfida. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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ARGENTINA vs SVIZZERA in diretta | dove vederla gratis: orario e canali TV del Mondiale 2026

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