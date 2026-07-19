Spagna Argentina la partita di Oyarzabal | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Notizia in breve

Nella finale dei Mondiali 2026, Oyarzabal ha giocato tutta la partita. Ha toccato il pallone 45 volte e tentato 4 dribbling, senza segnare. Ha effettuato 2 passaggi decisivi e conquistato 3 falli. È stato coinvolto in 12 duelli, vincendone 6. Ha commesso 2 falli e subito 1 cartellino giallo. La sua prestazione si è concentrata sull’attacco e sulla creazione di occasioni, senza incidere direttamente sul risultato finale.