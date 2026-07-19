Spagna Argentina la partita di Oyarzabal | il focus sulla prestazione dell’attaccante
Nella finale dei Mondiali 2026, Oyarzabal ha giocato tutta la partita. Ha toccato il pallone 45 volte e tentato 4 dribbling, senza segnare. Ha effettuato 2 passaggi decisivi e conquistato 3 falli. È stato coinvolto in 12 duelli, vincendone 6. Ha commesso 2 falli e subito 1 cartellino giallo. La sua prestazione si è concentrata sull’attacco e sulla creazione di occasioni, senza incidere direttamente sul risultato finale.
Spagna Argentina, la partita di Oyarzabal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella finale dei Mondiali. Uno dei protagonisti di Spagna Argentina, la gara valida per la finale del Mondiale 2026, è Oyarzabal. Punta centrale, i n gol nella semifinale con la Francia su calcio di rigore, 5 le reti segnate in questo Mondiale. A partire da queste considerazioni va letta la partita dell’attaccante di De la Fuente. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. La partita di Oyarzabal. PRIMO TEMPO Primo pallone toccato dopo 48 secondi su passaggio di Dani Olmo nella propria metà campo. Al 7? buon tacco per chiudere un triangolo con Pedro Porro che cade al momento di raggiungere passaggio al limite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie e thread social correlati
Inghilterra Argentina, la partita di Bellingham: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina, l’attaccante ha svolto una prestazione significativa.
Portogallo Spagna, la partita di Yamal: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la partita degli ottavi di finale del Mondiale, uno dei protagonisti è stato Lamine Yamal, che ha mostrato una prestazione significativa.
Temi più discussi: Finale Mondiali 2026, diretta Spagna-Argentina: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming; Spagna-Argentina, il festival dei due mondi: prima finale tra campioni d’Europa e Sudamerica; Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026; Filosofie opposte, Messi contro Lamine Yamal, le chiavi tattiche... Spagna-Argentina, chi si prende il mondo?.
La partita Spagna Vs Argentina è appena iniziata e mio papà continua a sparare bestemmie una dietro l'altra davanti alla TV La magia dei Mondiali x.com
È iniziata la finale del Mondiale 2026. Spagna e Argentina si giocano il titolo nella sfida più attesa, l’ultimo atto di un torneo vissuto tra emozioni, talento e grandi notti di calcio. Il kick-off apre la partita che vale la storia. facebook
Argentina-Spagna, l'unico precedente ai Mondiali risale al 1966: come finì la sfida della Coppa Rimet reddit
LIVE Spagna-Argentina 0-0, finale dei Mondiali 2026 in diretta: partita ruvida, arrivano i primi cambiIn diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it
Spagna-Argentina: dove vederla in chiaro (gratis), orario e formazioni ufficiali della finale dei Mondiali. Messi contro YamalSpagna-Argentina non è solo la finale dei Mondiali 2026, ma è anche l'ultimo ballo del più grande calciatore dell'era moderna, the lasta dance per Leo Messi ... ilmessaggero.it