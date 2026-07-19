Spagna Argentina la partita di Oyarzabal | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Da calcionews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella finale dei Mondiali 2026, Oyarzabal ha giocato tutta la partita. Ha toccato il pallone 45 volte e tentato 4 dribbling, senza segnare. Ha effettuato 2 passaggi decisivi e conquistato 3 falli. È stato coinvolto in 12 duelli, vincendone 6. Ha commesso 2 falli e subito 1 cartellino giallo. La sua prestazione si è concentrata sull’attacco e sulla creazione di occasioni, senza incidere direttamente sul risultato finale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Spagna Argentina, la partita di Oyarzabal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante nella finale dei Mondiali. Uno dei protagonisti di  Spagna Argentina, la gara valida per la finale del  Mondiale 2026, è Oyarzabal. Punta centrale, i n gol nella semifinale con la Francia su calcio di rigore, 5 le reti segnate in questo Mondiale. A partire da queste considerazioni va letta la partita dell’attaccante di De la Fuente. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. La partita di Oyarzabal. PRIMO TEMPO Primo pallone toccato dopo 48 secondi su passaggio di Dani Olmo nella propria metà campo. Al 7? buon tacco per chiudere un triangolo con Pedro Porro che cade al momento di raggiungere passaggio al limite. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

spagna argentina la partita di oyarzabal il focus sulla prestazione dell8217attaccante
© Calcionews24.com - Spagna Argentina, la partita di Oyarzabal: il focus sulla prestazione dell’attaccante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inghilterra Argentina, la partita di Bellingham: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina, l’attaccante ha svolto una prestazione significativa.

Portogallo Spagna, la partita di Yamal: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la partita degli ottavi di finale del Mondiale, uno dei protagonisti è stato Lamine Yamal, che ha mostrato una prestazione significativa.

Temi più discussi: Finale Mondiali 2026, diretta Spagna-Argentina: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming; Spagna-Argentina, il festival dei due mondi: prima finale tra campioni d’Europa e Sudamerica; Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026; Filosofie opposte, Messi contro Lamine Yamal, le chiavi tattiche... Spagna-Argentina, chi si prende il mondo?.

spagna argentina spagna argentina la partitaLIVE Spagna-Argentina 0-0, finale dei Mondiali 2026 in diretta: partita ruvida, arrivano i primi cambiIn diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it

spagna argentina spagna argentina la partitaSpagna-Argentina: dove vederla in chiaro (gratis), orario e formazioni ufficiali della finale dei Mondiali. Messi contro YamalSpagna-Argentina non è solo la finale dei Mondiali 2026, ma è anche l'ultimo ballo del più grande calciatore dell'era moderna, the lasta dance per Leo Messi ... ilmessaggero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web