Portogallo Spagna la partita di Yamal | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Da calcionews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la partita degli ottavi di finale del Mondiale, uno dei protagonisti è stato Lamine Yamal, che ha mostrato una prestazione significativa. L’attaccante ha toccato numerosi palloni, creando diverse occasioni offensive e dimostrando agilità e rapidità in campo. La sua presenza ha attirato l’attenzione, con azioni che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria e contribuito a mantenere alta l’intensità della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Portogallo Spagna, la partita di Yamal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante agli ottavi di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di  Portogallo Spagna, la gara valida per gli ottavi di finale del  Mondiale 2026, è senza dubbio  Lamine Yamal. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Yamal. PRIMO TEMPO Prima inquadratura a lui dedicata in contrapposione a quella di Cristiano Ronaldo, sono loro due i protagonisti annunciati. Al primo minuto tocca il pallone, semplice appoggio all’indietro per Porro. Poco dopo, fallo su Joao Felix a segnalare una certa determinazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

portogallo spagna la partita di yamal il focus sulla prestazione dell8217attaccante
© Calcionews24.com - Portogallo Spagna, la partita di Yamal: il focus sulla prestazione dell’attaccante
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

LIVE | Unai Simón holds press conference in Dallas ahead of World Cup match against Portugal | ZO1V

Video LIVE | Unai Simón holds press conference in Dallas ahead of World Cup match against Portugal | ZO1V

Notizie e thread social correlati

Spagna Arabia Saudita, la partita di Yamal: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la seconda partita del Gruppo H al Mondiale 2026, Lamine Yamal ha attirato l’attenzione per la sua prestazione.

Olanda Giappone, la partita di Ueda: il focus sulla prestazione dell’attaccanteDurante la partita tra Olanda e Giappone, l’attaccante ha esordito nel Mondiale 2026, attirando l’attenzione per la sua prestazione.

Temi più discussi: Portogallo-Spagna agli ottavi dei Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Portogallo - Spagna; Portogallo-Spagna: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio: lo sport in tv di lunedì 6 luglio.

portogallo spagna portogallo spagna la partitaPortogallo-Spagna 0-1, Merino manda ai quarti la Roja, Ronaldo eliminatoRisultato finale: Portogallo-Spagna 0-1 PORTOGALLO Diogo Costa 7 - Compie interventi decisivi su Yamal e Baena, blocca la conclusione di Oyarzabal in avvio. tuttomercatoweb.com

portogallo spagna portogallo spagna la partitaPortogallo-Spagna 1-0 LIVE ai Mondiali 2026, risultato in diretta: è finita! Furie Rosse ai quarti, CR7 a casaLa partita dei Mondiali 2026 in diretta da Arlington, in Texas: tutti gli aggiornamenti live e il risultato di Portogallo-Spagna, partita degli ottavi ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web