Portogallo Spagna la partita di Yamal | il focus sulla prestazione dell’attaccante
Durante la partita degli ottavi di finale del Mondiale, uno dei protagonisti è stato Lamine Yamal, che ha mostrato una prestazione significativa. L’attaccante ha toccato numerosi palloni, creando diverse occasioni offensive e dimostrando agilità e rapidità in campo. La sua presenza ha attirato l’attenzione, con azioni che hanno messo in difficoltà la difesa avversaria e contribuito a mantenere alta l’intensità della partita.
Portogallo Spagna, la partita di Yamal: ecco l’analisi completa della prestazione dell’attaccante agli ottavi di finale del Mondiale. Uno dei protagonisti di Portogallo Spagna, la gara valida per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, è senza dubbio Lamine Yamal. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Yamal. PRIMO TEMPO Prima inquadratura a lui dedicata in contrapposione a quella di Cristiano Ronaldo, sono loro due i protagonisti annunciati. Al primo minuto tocca il pallone, semplice appoggio all’indietro per Porro. Poco dopo, fallo su Joao Felix a segnalare una certa determinazione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
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Il commento tecnico di Spagna-Portogallo in Rai è un disastro totale. Parla fuori tempo, quando non deve, dopo 18 secondi di partita, giuro 18 secondi, ha detto vedete le squadre si dispongono così (18 secondi!!!), appena ha detto si stanno studiando non s facebook
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