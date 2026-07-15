Inghilterra Argentina la partita di Bellingham | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Da calcionews24.com 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina, l’attaccante ha svolto una prestazione significativa. Ha partecipato attivamente alla manovra offensiva, contribuendo con diversi interventi sia in fase di possesso che di pressing. È stato coinvolto in alcune azioni da gol e ha mostrato capacità di inserimento e controllo della palla. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, anche se non sono stati segnalati eventi specifici come gol o assist.

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Inghilterra Argentina, la partita di Bellingham: ecco l’analisi completa della prestazione del trequartista nella semifinale del Mondiale. Uno dei protagonisti di  Inghilterra Argentina, la gara valida per la semifinale del  Mondiale 2026, è senza dubbio  Jude Bellingham. Ecco la sua prestazione odierna nel dettaglio. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo La partita di Bellingham. PRIMO TEMPO Tuchel sceglie il 4-2-3-1, Bellingham è schierato sulla trequarti: vedremo stasera se farà la differenza come ai quarti con la Norvegia, quando ha segnato una doppietta. Dopo 70 secondi al primo tocco di palla viene spinto fallosamente alle spalle di Paredes, sembra quasi una provocazione per far capire la temperatura della partita. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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