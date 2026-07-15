Inghilterra Argentina la partita di Bellingham | il focus sulla prestazione dell’attaccante

Notizia in breve

Durante la semifinale del Mondiale 2026 tra Inghilterra e Argentina, l’attaccante ha svolto una prestazione significativa. Ha partecipato attivamente alla manovra offensiva, contribuendo con diversi interventi sia in fase di possesso che di pressing. È stato coinvolto in alcune azioni da gol e ha mostrato capacità di inserimento e controllo della palla. La sua presenza in campo ha attirato l’attenzione, anche se non sono stati segnalati eventi specifici come gol o assist.