L’Argentina è la seconda finalista del Mondiale Inghilterra ribaltata in 7 minuti | Messi difenderà il titolo contro la Spagna

L’Argentina ha raggiunto la finale del Mondiale dopo aver superato l’Inghilterra in semifinale. L’Inghilterra era avanti di un gol all’85°, grazie a Anthony Gordon, ma l’Argentina ha pareggiato e poi segnato il gol decisivo in sette minuti. La squadra sudamericana sfiderà la Spagna in finale, con Messi che cercherà di difendere il titolo vinto in passato.

Mai dare per morta l’ Argentina. All’85esimo minuto la semifinale era nelle mani dell’Inghilterra, grazie a una rete di Anthony Gordon. Ma come già successo nei turni precedenti, il sogno della cuarta estrella, il secondo Mondiale consecutivo spinge i giocatori dell’Albiceleste all’impresa. Prima un tiro da fuori di Enzo Fernandez, poi in pieno recupero il colpo di testa di Lautaro Martinez per il 2 a 1 finale in favore dell’Argentina. Ovviamente c’è sempre lo zampino di Lionel Messi: altri due assist per il numero 10 argentino. Diventano così 12 nei Mondiale. Sarà l’Argentina a contendersi la coppa del Mondo contro la Spagna, nella finalissima del 19 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

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