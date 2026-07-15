L’Argentina è la seconda finalista del Mondiale Inghilterra battuta nel recupero | l’Albiceleste difenderà il titolo contro la Spagna

L’Argentina ha raggiunto la finale del Mondiale dopo aver battuto l’Inghilterra nel recupero. L’incontro sembrava deciso con un gol di Anthony Gordon all’85esimo minuto, ma l’Albiceleste ha segnato due volte negli ultimi minuti, recuperando il risultato e passando il turno. La squadra si prepara ora ad affrontare la Spagna nella finalissima, con l’obiettivo di difendere il titolo conquistato quattro anni fa.

Mai dare per morta l’ Argentina. All’85esimo minuto la semifinale era nelle mani dell’Inghilterra, grazie a una rete di Anthony Gordon. Ma come già successo nei turni precedenti, il sogno della cuarta estrella, il secondo Mondiale consecutivo spinge i giocatori dell’Albiceleste all’impresa. Prima un tiro da fuori di Enzo Fernandez, poi in pieno recupero il colpo di testa di Lautaro Martinez per il 2 a 1 finale in favore dell’Argentina. Ovviamente c’è sempre lo zampino di Lionel Messi: altri due assist per il numero 10 argentino. Diventano così 12 nei Mondiale. Sarà l’Argentina a contendersi la coppa del Mondo contro la Spagna, nella finalissima del 19 luglio. 🔗 Leggi su Open.online

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ARGENTINA e INGHILTERRA in SEMIFINALE, ELIMINATE SVIZZERA e NORVEGIA

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