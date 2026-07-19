Spagna-Argentina ecco le formazioni ufficiali della finale
Alle 21, al MetLife Stadium di New York, si svolge la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Le due squadre hanno eliminato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due nazionali. La partita rappresenta l’ultimo atto del torneo, che si conclude con questa sfida tra le due selezioni.
Manca sempre meno alla finale del Mondiale. Questa sera alle 21 Spagna e Argentina si affronteranno al MetLife Stadium di New York nell'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026 dopo aver eliminato Francia e Inghilterra in semifinale. Di seguito le formazioni ufficiali:, SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Allenatore: de la Fuente, ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez, Lionel Messi, Julian Alvarez. Allenatore: Scaloni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
SPAGNA-ARGENTINA - MONDIALI DI CALCIO
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