spagna argentina ecco le formazioni ufficiali della finale

Notizia in breve

Alle 21, al MetLife Stadium di New York, si svolge la finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina. Le due squadre hanno eliminato rispettivamente Francia e Inghilterra nelle semifinali. Sono state rese note le formazioni ufficiali delle due nazionali. La partita rappresenta l’ultimo atto del torneo, che si conclude con questa sfida tra le due selezioni.