Inghilterra-Argentina dove vederla in chiaro Rai o Dazn? e formazioni ufficiali Chi vince raggiunge la Spagna in finale
La partita tra Inghilterra e Argentina, seconda semifinale del Mondiale 2026, si gioca oggi. La gara si svolge in diretta su Rai e Dazn. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Messi e Kane tra i giocatori principali. La squadra vincente accederà alla finale contro la Spagna.
Inghilterra contro Argentina. La seconda semifinale del Mondiale 2026 è una partita che non ha bisogno di presentazioni. Messi contro Kane, Lautaro Martinez contro Bellingham, due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
INGHILTERRA-ARGENTINA: Bellingham può spegnere la magia di Messi
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