Inghilterra-Argentina dove vederla in chiaro Rai o Dazn? e formazioni ufficiali Chi vince raggiunge la Spagna in finale

Da ilmessaggero.it 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Inghilterra e Argentina, seconda semifinale del Mondiale 2026, si gioca oggi. La gara si svolge in diretta su Rai e Dazn. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con Messi e Kane tra i giocatori principali. La squadra vincente accederà alla finale contro la Spagna.

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Inghilterra contro Argentina. La seconda semifinale del Mondiale 2026 è una partita che non ha bisogno di presentazioni. Messi contro Kane, Lautaro Martinez contro Bellingham, due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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