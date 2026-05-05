Mercato Roma | sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio il retroscena di Gasperini conferma tutto Ecco cosa è successo

Durante il mercato di gennaio, c’era la possibilità che Nicolò Pisilli lasciasse la squadra, ma alla fine è rimasto. Il tecnico ha confermato che ci sono stati alcuni retroscena che avrebbero potuto portare alla sua cessione. Nel frattempo, il posticipo della 35ª giornata di campionato ha consolidato il buon momento del club e la crescita del giovane centrocampista.

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