Spagna-Argentina maltempo prima della finale Mondiale | cancellato l’allenamento della Roja

La squadra spagnola non si è allenata all’aperto prima della finale del Mondiale 2026 a causa della pioggia. L’intero allenamento è stato cancellato e la squadra si è esercitata solo in palestra. La decisione è stata presa per motivi legati alle condizioni meteorologiche. Nessun altro dettaglio sulle attività previste è stato comunicato. La partita tra Spagna e Argentina si giocherà comunque come programmato.

Spagna-Argentina, la pioggia cambia il programma della vigilia per la Roja di Luis De La Fuente: la squadra si allena solo in palestra. Imprevisto nella preparazione della Spagna in vista della finale del Mondiale 2026 contro l’ Argentina. L’ultima seduta di allenamento della Roja è stata cancellata a causa del maltempo, costringendo il gruppo guidato da Luis De La Fuente a modificare il programma della vigilia. Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo A pesare è stato il protocollo meteo in vigore negli Stati Uniti, ormai diventato un tema ricorrente durante il torneo. In caso di fulmini, infatti, ogni attività all’aperto deve essere sospesa e non può riprendere prima di 30 minuti dall’ultimo episodio registrato. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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