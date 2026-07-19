Finale della Coppa del Mondo 2026 | Spagna vs Argentina confermate squadre e formazioni complete mentre Lionel Messi e Lamine Yamal si incontrano canale TV streaming online e statistiche

La finale della Coppa del Mondo 2026 si giocherà domenica nel New Jersey tra Spagna e Argentina. Le formazioni ufficiali sono state confermate, con Lionel Messi e Lamine Yamal in campo. La partita sarà trasmessa in diretta su canale TV e streaming online. Sono stati pubblicati anche i dati statistici delle due squadre e dei singoli giocatori.

2026-07-19 19:48:00 Giorni caldissimi in redazione! La Spagna e i detentori dell’Argentina hanno nominato le loro squadre titolari per la finale della Coppa del Mondo 2026 che si giocherà domenica nel New Jersey. La Roja ha eliminato la Francia in modo impressionante in semifinale, vincendo 2-0 grazie ai gol di Mikel Oyarzabal e Pedro Porro. L’Albiceleste era in svantaggio per 1-0 all’84’ della semifinale contro l’Inghilterra, ma si è imposta per 2-1 grazie al pareggio dalla distanza di Enzo Fernandez. Lautaro Martinez ha segnato di testa il gol vincente al 92?, con Lionel Messi, otto volte vincitore del Pallone d’Oro, che ha realizzato entrambi i gol. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Due ore alla finale della Coppa del Mondo vs

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