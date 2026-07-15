L'Inghilterra affronta l'Argentina ad Atlanta nella partita di Coppa del Mondo 2026, con l'obiettivo di raggiungere la sua seconda finale nel torneo. La sfida vede i Tre Leoni contro i campioni in carica, Lionel Messi e compagni. Sul sito 101greatgoals sono stati diffusi commenti, aggiornamenti, gol e statistiche in tempo reale sulla partita. La sfida si svolge oggi alle 20:59, con i tifosi che seguono con attenzione l'esito del match.

2026-07-15 20:59:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: L’Inghilterra spera di raggiungere la sua seconda finale di Coppa del Mondo stasera quando affronterà i campioni in carica dell’Argentina ad Atlanta. Lo scontro ai quarti è l’ultimo capitolo di una lunga rivalità sportiva tra i due paesi che ha incluso la pallamano di Diego Maradona nel 1986 e il controverso cartellino rosso di David Beckham 12 anni dopo. Entrambe le parti hanno goduto di momenti di fortuna nel raggiungere questa fase. L’Inghilterra può ritenersi fortunata che alla Norvegia sia stato annullato un gol per una spinta di Erling Haaland su Elliot Anderson durante la vittoria per 2-1 di sabato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra-Argentina: commenti testuali, aggiornamenti, gol e statistiche della Coppa del Mondo 2026 mentre i Tre Leoni affrontano Lionel Messi

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