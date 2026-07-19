Spagna-Argentina 0-0 la Roja domina l’avvio | Yamal sfiora il vantaggio – Diretta

Alle 21:36, la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina è iniziata con la squadra spagnola che ha preso il controllo del gioco fin da subito. Un’occasione per la Roja si è presentata quando Yamal ha sfiorato il vantaggio. All’hydration break, il punteggio rimane invariato, con la partita ancora senza reti, nonostante l’inizio dominante della squadra europea. L’Argentina ha mantenuto la resistenza senza subire gol.

Ore 21:36 – La Spagna prende subito il controllo della finale dei Mondiali 2026, ma l’Argentina resiste. All’hydration break il risultato è ancora fermo sullo 0-0, nonostante un avvio quasi interamente favorevole alla squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja prova a imporre il proprio ritmo fin dal fischio d’inizio, attraverso il possesso del pallone e una pressione costante nella metà campo avversaria. L’Argentina risponde con intensità e agonismo, abbassando però il proprio baricentro e lasciando l’iniziativa agli spagnoli. La prima grande occasione arriva al 6’. Dani Olmo serve Lamine Yamal all’interno dell’area di rigore: il talento spagnolo si presenta davanti a Emiliano Martinez, ma il provvidenziale intervento di un difensore argentino gli impedisce di concludere. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Why Messi & Argentina Rejected Spains Finalissima…

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