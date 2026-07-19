Nella finale dei Mondiali 2026, disputata al MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina hanno concluso con un pareggio 0-0. La partita si è caratterizzata per ritmi lenti e grande attenzione tattica da entrambe le squadre. Prima del calcio d’inizio, la Fifa ha organizzato una cerimonia di chiusura con musica, spettacoli e ospiti internazionali. La partita si è svolta senza reti, con poche occasioni da gol e un gioco principalmente controllato a centrocampo.

È il giorno della finalissima dei Mondiali 2026. Al MetLife Stadium di New York va in scena l’ultimo atto del torneo con la sfida tra Spagna e Argentina, ma prima del calcio d’inizio la Fifa ha organizzato una grande cerimonia di chiusura ricca di musica, spettacolo e ospiti internazionali. Sul palco si alternano artisti di fama mondiale, mentre cresce l’attesa per la sfida tra la Roja di Luis de la Fuente e l’Albiceleste di Lionel Scaloni, trascinata ancora una volta da Lionel Messi. Segui con noi tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla finale dei Mondiali 2026. 45’+4 – Finisce il primo tempo: Spagna e Argentina vanno al riposo sullo 0-0 Si chiudono senza reti i primi 45 minuti della finale dei Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Thesocialpost.it - Spagna-Argentina 0-0: ritmi lenti e molta tattica nell’ultimo atto dei Mondiali 2026 – LIVE

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPAGNA o ARGENTINA Messi, Yamal, Mbappé e la lezione di questo Mondiale | Il Mio Pensiero

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, con Spagna – Argentina ultimo atto del torneo più lungo della storiaIl Mondiale più lungo della storia si sta concludendo con la finale tra Spagna e Argentina, che si terrà al New York New Jersey Stadium.

Leggi anche: Spagna-Argentina LIVE, finale dei Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN: Yamal e Messi titolari, le formazioni ufficiali

Temi più discussi: Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Mondiali 2026, oggi la finale Spagna-Argentina: analisi e curiosità; Mondiali, quando si gioca finale Argentina-Spagna: data, orario e dove vederla in tv (in chiaro); Finale Mondiali 2026, diretta Spagna-Argentina: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming.

MONDIALI - Spagna-Argentina, Lisandro Martinez costretto al cambio per un problema muscolare ift.tt/6IE0u4i x.com

[LIVE News] Coppa del Mondo FIFA. DIRETTA Mondiali 2026, in campo la finale Spagna-Argentina: fuori Lautaro, Gonzalez titolare. Le Furie Rosse vantano nel loro palmares un solo trionfo, nel 2010, l’Albiceleste tre, nel 1978, 1986 e 2022. Il ct Scaloni riman reddit

Spagna-Argentina 0-0, come va la finale al 25': dominio della Roja, muscoli dell'AlbicelesteLa Spagna conduce il gioco, l'Argentina fa sentire i muscoli e i tacchetti. È stato questo il copione dei primi 25 minuti della finale del Mondiale prima dell'hydration break. Due occasioni, chiamia ... msn.com

LIVE Spagna-Argentina 0-0, finale dei Mondiali 2026 in diretta: ora l’halftime con show con Madonna e ShakiraIn diretta la finale dei Mondiali 2026: la partita tra Spagna e Argentina si sta giocando oggi, domenica 19 luglio ... fanpage.it