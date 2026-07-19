Spagna Argentina 0-0 LIVE | Yamal subito vicinissimo al vantaggio

Da calcionews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con un pareggio senza reti nel match valido per la finale dei Mondiali 2026, disputato al MetLife Stadium di New York. Nei primi minuti, un giocatore spagnolo è stato molto vicino al gol, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare durante l'incontro. La gara si è svolta senza ulteriori reti o episodi degni di nota, mantenendo il risultato invariato fino al fischio finale.

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Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 6? Ribaltamento di fronte per Messi – L’azione viene subito capovolta, con Messi lanciato in campo aperto. Ma esce Unai Simon e allontana bene il pallone. 5? Occasione Yamal – Ad un passo dal vantaggio la Spagna! Olmo imbuca per Yamal, che a tu per tu con Dibu Martinez apre l’interno ma spara addosso al portiere argentino. 1? Cominciata Spagna Argentina Migliore in campo. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Spain vs France 2026: Lamine Yamal Show!

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