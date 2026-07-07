L'Argentina ha vinto 3-2 contro l'Egitto negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, dopo aver recuperato da una situazione di svantaggio di due gol. La partita si è conclusa con un gol decisivo di Enzo Fernandez nel finale. La sfida si è giocata ad Atlanta e ha visto la squadra di Lionel Scaloni rimontare in modo spettacolare, portando a casa la vittoria.

L’Argentina compie un’impresa negli ottavi di finale dei Mondiali 2026 e supera l’Egitto al termine di una partita spettacolare. Ad Atlanta finisce 3-2 per la squadra di Lionel Scaloni, capace di ribaltare una situazione quasi compromessa dopo essere andata sotto di due gol. I campioni del mondo hanno sofferto a lungo, ma nel finale hanno trovato una rimonta incredibile: prima Romero, poi Messi e infine Enzo Fernandez hanno completato la clamorosa risalita. L’Egitto sorprende, Ibrahim porta avanti i Faraoni. L’avvio della partita è favorevole alla squadra africana, che gioca con grande intensità e trova il vantaggio al 15?. Yasser Ibrahim sfrutta un cross dalla destra e anticipa la difesa argentina con un colpo di testa preciso, battendo Emiliano Martínez. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: rimonta da brividi dell’Albiceleste, Enzo Fernandez decide nel finale

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Mondiali 2026, Argentina-Egitto 3-2: l'Albiceleste rimonta da 0-2 e vola ai quarti

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