Durante la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, Nico Williams ha segnato un gol che è stato poi annullato. La partita si è svolta al MetLife Stadium di New York, con il punteggio attuale di 0-0. La sfida riguarda il titolo mondiale e coinvolge le due nazionali in una finale che si sta giocando in tempo reale. La partita include moviole, cronaca e aggiornamenti sul risultato.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 96? GOL ANNULLATO NICO WILLIAMS – Aveva insaccato nel tap-in Nico, ma l’arbitro ha fermato tutto! Ravvisato uno step on foot di Merino su Otamendi nell’azione. 94? Occasione Nico Williams – Cross stupendo di Pedri, Nico prova ad arrivarci di testa ma viene anticipato ancora dal gran riflesso di Martinez. SI VA AI SUPPLEMENTARI 90’+7? Punizione Yamal – Sinistro a giro respinto in angolo da Martinez. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: segna Nico Williams ma viene annullato!

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Spain vs Argentina FINAL: The Best Team vs. The Worst Possible Opponent

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