Gol annullato Vlahovic | il serbo segna da ex alla Fiorentina ma la rete non viene convalidata per fuorigioco L’episodio
Durante la partita, un gol segnato dall’attaccante serbo, ex giocatore della Fiorentina, è stato annullato. La rete era stata realizzata prima dell’intervento del VAR, che ha deciso di invalidarla per posizione di fuorigioco. L’episodio ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, poiché rappresenta un momento clou nel confronto tra le due squadre. La decisione ha determinato un cambiamento nel punteggio e ha influenzato l’andamento della partita.
di Luca Fioretti Gol annullato Vlahovic: l’attaccante serbo assapora la gioia della rete contro il suo passato prima dell’intervento decisivo del Var. L’illusione del pareggio dura soltanto pochi istanti per il popolo di fede bianconera. Nel corso della seconda frazione di gioco, Dusan Vlahovic era riuscito a depositare il pallone in fondo al sacco, siglando il classico gol dell’ex contro la formazione toscana. La gioia del centravanti di Belgrado è stata però strozzata in gola dall’intervento del direttore di gara Davide Massa, che ha strozzato l’urlo dei 41676 spettatori presenti sulle tribune dell’impianto. La rete non è stata convalidata, negando alla squadra di Luciano Spalletti la rete del momentaneo 1-1 in un momento cruciale della sfida e della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contatto Vlahovic-Marì La moviola di Fiorentina-Juventus
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Niente da fare per la #Juventus e per #Vlahovic. Il gol del serbo è stato annullato. #Juventusnews24 - Facebook facebook
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