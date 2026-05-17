Gol annullato Vlahovic | il serbo segna da ex alla Fiorentina ma la rete non viene convalidata per fuorigioco L’episodio

Durante la partita, un gol segnato dall’attaccante serbo, ex giocatore della Fiorentina, è stato annullato. La rete era stata realizzata prima dell’intervento del VAR, che ha deciso di invalidarla per posizione di fuorigioco. L’episodio ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, poiché rappresenta un momento clou nel confronto tra le due squadre. La decisione ha determinato un cambiamento nel punteggio e ha influenzato l’andamento della partita.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui