De Ketelaere segna ancora e spezza il record della Spagna ma il Belgio viene eliminato

Durante i quarti di finale del Mondiale a Los Angeles, il Belgio è stato eliminato dalla Spagna. Charles de Ketelaere ha segnato un gol, superando il record della Spagna, ma la squadra belga non è riuscita a proseguire nel torneo. La Spagna, campione d’Europa in carica, si prepara ora a sfidare la Francia in semifinale. La partita si è conclusa con l’eliminazione del Belgio, che ha visto interrompersi il proprio percorso nel torneo.

È finito a Los Angeles con l’eliminazione del Belgio di Charles de Ketelaere il Mondiale dell’Atalanta, con l’attaccante che ha visto il suo percorso terminare di fronte alla Spagna campione d’Europa in carica, ora chiamata a sfidare la Francia in semifinale. Non c’è quindi in corsa più nessuno degli otto nerazzurri che sono partiti alla volta dell’America nelle scorse settimane. Tutti avevano passato la fase a gironi, poi sono ‘caduti’ uno dopo l’altro con le rispettive squadre. CdK era stato l’unico ad arrivare fino ai quarti di finale dopo aver rimontato il Senegal e battuto gli Stati Uniti con una sua doppietta (la prima di un atalantino nella storia di un Mondiale), conquistandosi la sfida contro la fortissima squadra di Lamine Yamal e compagni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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