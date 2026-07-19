Spagna Argentina 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 si svolge al MetLife Stadium di New York tra Spagna e Argentina. Al momento, il match tra le due nazionali è iniziato senza reti, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La partita è trasmessa in diretta e rappresenta l’atto conclusivo del torneo, con le due squadre che si contendono il titolo mondiale.

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di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina  si giocano il  Mondiale  nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo. Al termine del match Spagna Argentina 0-0: risultato e tabellino. SPAGNA (4-2-3-1):  Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.  Ct. De la Fuente ARGENTINA (4-4-2):  Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Lionel Messi, Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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