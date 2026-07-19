Spagna Argentina LIVE | pochi minuti al fischio d’inizio

A pochi minuti dal fischio d’inizio, Spagna e Argentina si preparano a sfidarsi nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York. La partita rappresenta l’atto conclusivo di questa edizione mondiale, con le due nazionali pronte a contendersi il titolo. La sfida inizia tra poco, tra attese e tensioni, per determinare chi sarà campione del mondo.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21 Migliore in campo. Al termine del match Spagna Argentina 0-0: risultato e tabellino. SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Laporte, Cubarsi, Cucurella; Rodri, Fabian; Lamine Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De la Fuente ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez; Tagliafico, De Paul, MacAllister, Enzo Fernandez, Nico Gonzalez; Lionel Messi, Julian Alvarez. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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