Juve Atalanta Primavera 0-0 LIVE | fischio d’inizio

Alle prime luci del pomeriggio si è disputata la partita tra le squadre Primavera di Juventus e Atalanta, valida per la 38ª giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con il risultato di 0-0, senza reti segnate durante i novanta minuti. La partita è stata seguita da vicino, con aggiornamenti in tempo reale su moviole, azioni salienti e dettagli sul tabellino. La cronaca ha mostrato un confronto equilibrato tra le due formazioni, senza effetti decisivi sul risultato finale.

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di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Atalanta Primavera. Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Atalanta Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera (3-4-2-1): Nava; Borasio, Montero, Verde; Leone, Keutgen, Vallana, Grelaud; Elimoghale, Corigliano; Durmisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Atalanta Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Coppa Italia primavera u20 atalanta Bergamo vs Juventus Turin Sullo stesso argomento Atalanta Juve Primavera LIVE: pochi minuti al fischio d’iniziodi Marco BaridonAtalanta Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale di Coppa Italia... Cremonese Juve Primavera 0-0 LIVE: fischio d’iniziodi Marco BaridonCremonese Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 32ª giornata di campionato... Primavera, l'Inter si gioca l'ultima chance di accesso ai playoff contro il Genoa. E deve tifare Juve contro l'Atalanta altrimenti anche la vittoria non basterebbe Taho Della Mora Bovio Jakirovic Maye Venturini Zanchetta Mancuso Mancuso Kukulis Zouin PANCHI x.com L'Atalanta pareggia e porta il punteggio su 1-1 all'ultimo minuto, poi batte la Juventus ai rigori (4-1) nella Finale di Coppa Italia Primavera reddit Diretta Juventus Atalanta Primavera | Streaming video tv: Dea per blindare i playoff! (oggi 15 maggio 2026)Diretta Juventus Atalanta Primavera streaming video tv: i bianconeri chiudono qui la loro stagione, la Dea vuole blindare la qualificazione ai playoff. ilsussidiario.net Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 2025/26 ... juventusnews24.com