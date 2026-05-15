Juve Atalanta Primavera 0-0 LIVE | fischio d’inizio
Alle prime luci del pomeriggio si è disputata la partita tra le squadre Primavera di Juventus e Atalanta, valida per la 38ª giornata del campionato 202526. La sfida si è conclusa con il risultato di 0-0, senza reti segnate durante i novanta minuti. La partita è stata seguita da vicino, con aggiornamenti in tempo reale su moviole, azioni salienti e dettagli sul tabellino. La cronaca ha mostrato un confronto equilibrato tra le due formazioni, senza effetti decisivi sul risultato finale.
di Marco Baridon Juve Atalanta Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 38ª giornata di campionato 202526. (inviato al JTC di Vinovo) – La Juve Primavera – ormai matematicamente fuori dalla zona playoff – vuole chiudere con onore la sua regular season nel match casalingo contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Atalanta Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Fischio d’inizio – Cominciata Juve Atalanta Primavera. Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Atalanta Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera (3-4-2-1): Nava; Borasio, Montero, Verde; Leone, Keutgen, Vallana, Grelaud; Elimoghale, Corigliano; Durmisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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