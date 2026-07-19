Nella finale dei Mondiali 2026 allo MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina si sono chiuse sul punteggio di 0-0. Il portiere argentino, chiamato in causa più volte, ha parato un tiro di Oyarzabal, mantenendo il risultato invariato. La partita è rimasta equilibrata, con poche occasioni da rete da entrambe le squadre. La finale si è conclusa senza reti, con il match ancora aperto a possibili supplementari o rigori.

di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 43? Tiro Cucurella – Sinistro in diagonale del terzino che esce di pochissimo. 40? Occasione Oyarzabal – Grandissima chance per l’attaccante spagnolo. Sinistro violento dal limite ma troppo centrale, si allunga Emiliano Martinez e neutralizza. 35? Cucurella velenoso con il suo traversone – Pericoloso quando si sgancia in avanti il neo terzino del Real Madrid. Cross basso respinto però nel cuore dell’area da Romero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: ancora Dibu decisivo, dice no a Oyarzabal

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