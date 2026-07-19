Nella finale dei Mondiali 2026, disputata al MetLife Stadium di New York, la partita tra Spagna e Argentina si è conclusa con un risultato nullo. Il portiere argentino ha parato diversi tiri della squadra avversaria, mantenendo il punteggio invariato. La gara è stata caratterizzata da una forte pressione da parte della squadra spagnola, ma senza riuscire a segnare. La sfida si è conclusa senza reti, portando la partita ai tempi supplementari o ai rigori, a seconda delle regole del torneo.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 66? Colpo di testa Ferran Torres – Yamal sguscia via a destra, cross per Ferran Torres che gira di testa ma trova la presa centrale di Martinez. 64? Tiro Dani Olmo – Spagna in netto dominio del match. Arriva con pericolosità al tiro Dani Olmo in questo frangente: tentativo potente, in qualche modo Dibu Martinez respinge in calcio d’angolo. 47? Occasione Baena – Lampo ad inizio ripresa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: Dibu vs la Roja, le sta parando tutte ma che sofferenza per l’Albiceleste…

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