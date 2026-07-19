Spagna Argentina 0-0 LIVE | è Dibu contro tutti!

Nella finale dei Mondiali 2026, disputata allo MetLife Stadium di New York, Spagna e Argentina hanno terminato la partita con un risultato di 0-0. La sfida si è conclusa senza reti, con il portiere argentino, noto come Dibu, che ha parato numerosi tentativi avversari. La partita si è svolta senza ulteriori reti o supplementari.

di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 81? Colpo di testa Laporte – Incornata in area a colpo sicuro, Dibu arpiona senza troppi grattacapi ma altra grande occasione per la Spagna. 77? Ancora Dibu Martinez! – Doppio intervento del portiere argentino, che sta reggendo solo lui la Nazionale sulle spalle. Prima su Pedri e poi su Cubarsì: non pulitissimo nelle parate ma efficace sicuramente nel mantenere il pareggio. 66? Colpo di testa Ferran Torres – Yamal sguscia via a destra, cross per Ferran Torres che gira di testa ma trova la presa centrale di Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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