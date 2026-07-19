La partita tra Spagna e Argentina termina senza reti, con un risultato di 0-0. Nel corso del match, un intervento decisivo del portiere argentino ha bloccato un’azione di Oyarzabal, mentre un’occasione per la squadra spagnola è stata creata da Cucurella. La finale si è disputata al MetLife Stadium di New York, con le due squadre che si sono affrontate per il titolo mondiale.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 43? Tiro Cucurella – Sinistro in diagonale del terzino che esce di pochissimo. 40? Occasione Oyarzabal – Grandissima chance per l’attaccante spagnolo. Sinistro violento dal limite ma troppo centrale, si allunga Emiliano Martinez e neutralizza. 35? Cucurella velenoso con il suo traversone – Pericoloso quando si sgancia in avanti il neo terzino del Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: Oyarzabal murato da Dibu, occasione Cucurella

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