Spagna Argentina 0-0 LIVE | annullato il vantaggio di Nico Williams

Da juventusnews24.com 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si è conclusa con un 0-0. Nel corso della partita, è stato annullato il gol di Nico Williams. La sfida si è giocata al MetLife Stadium di New York, con entrambe le squadre impegnate in un confronto senza reti. Nessun gol sono stati segnati e la partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.

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di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina  si giocano il  Mondiale  nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 96? GOL ANNULLATO NICO WILLIAMS – Aveva insaccato nel tap-in Nico, ma l’arbitro ha fermato tutto! Ravvisato uno step on foot di Merino su Otamendi nell’azione. 94? Occasione Nico Williams – Cross stupendo di Pedri, Nico prova ad arrivarci di testa ma viene anticipato ancora dal gran riflesso di Martinez. SI VA AI SUPPLEMENTARI 90’+7? Punizione Yamal – Sinistro a giro respinto in angolo da Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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