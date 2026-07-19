La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si è conclusa con un 0-0. Nel corso della partita, è stato annullato il gol di Nico Williams. La sfida si è giocata al MetLife Stadium di New York, con entrambe le squadre impegnate in un confronto senza reti. Nessun gol sono stati segnati e la partita si è conclusa senza ulteriori variazioni sul risultato.

di Marco Baridon Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca della finale dei Mondiali 2026. Spagna e Argentina si giocano il Mondiale nella finale del MetLife Stadium di New York. Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. 96? GOL ANNULLATO NICO WILLIAMS – Aveva insaccato nel tap-in Nico, ma l’arbitro ha fermato tutto! Ravvisato uno step on foot di Merino su Otamendi nell’azione. 94? Occasione Nico Williams – Cross stupendo di Pedri, Nico prova ad arrivarci di testa ma viene anticipato ancora dal gran riflesso di Martinez. SI VA AI SUPPLEMENTARI 90’+7? Punizione Yamal – Sinistro a giro respinto in angolo da Martinez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: annullato il vantaggio di Nico Williams

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