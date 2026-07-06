Il Portogallo ha schierato Leao dal primo minuto nella partita contro la Spagna, con una formazione 4-3-3 che include anche Ronaldo e Bruno Fernandes. La Spagna ha confermato Oyarzabal tra le ufficiali, insieme a Pedri e Yamal, con un modulo 4-2-3-1. La partita è in corso alle 21.

(4-3-3): Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves,Bruno Fernandes, Vitinha, Pedro Neto, Ronaldo, Leao. All. Martinez. (4-2-3-1): Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal, Baena, Oyarzabal. All. De la Fuente. Portogallo e Spagna sono nella parte alta del tabellone. Chi vince trova nei quarti Usa o Belgio (la partita si gioca aalle 2).?Qui il tabellone completo. (4-2-3-1): Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena, Oyarzabal. All. De la Fuente. (4-2-3-1): Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Leao, Cristiano Ronaldo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Portogallo-Spagna, le ufficiali: De la Fuente ancora con Oyarzabal. C'è Leao dal 1'

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