PSG Arsenal LIVE 1-1 | si va ai supplementari!
La partita tra PSG e Arsenal si è conclusa con un punteggio di 1-1 e si è deciso di proseguire con i supplementari. L'incontro si sta giocando alla Puskas Arena di Budapest e l’appuntamento era alle 18.
Appuntamento alle 18 alla Puskas Arena di Budapest per PSG Arsenal, la finale di Champions League 202526: seguila live con noi. Alle ore 18:00 va in scena PSG Arsenal, la finalissima di Champions League che si giocherà a Budapest. Una finale che promette spettacolo con due squadre che faranno di tutto per vincere il trofeo. L’ultima italiana a riuscirci è stata l’Inter di Mourinho nel 2010. Calcionews24 segue il LIVE qui: Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo CRONACA. FINE PARTITA! SI VA AI SUPPLEMENTARI! 65? PAREGGIO PSG! – Splendido rigore di Ousmane Dembele proprio all’angolino basso di sinistra. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
PSG vs Arsenal Takeover Showdown
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Discussione sulla partita: Paris Saint Germain vs Arsenal | Champions League | Finale | 30 Maggio 16:00 UTC reddit