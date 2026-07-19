Mondiali 2026 Messi sfida Yamal | la finale tra Argentina e Spagna – La diretta

Da lapresse.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 si disputa al MetLife Stadium di East Rutherford, con Argentina e Spagna che si affrontano per il titolo. La partita mette a confronto due squadre con stili di gioco differenti e rappresenta due generazioni del calcio internazionale. La competizione coinvolge le squadre provenienti da Stati Uniti, Messico e Canada, che hanno organizzato il torneo. La finale vede dunque due nazionali confrontarsi in una partita decisiva per il campionato del mondo.

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La Coppa del Mondo è pronta a trovare il suo padrone. Al MetLife Stadium di East Rutherford va in scena la finale di Stati Uniti-Messico-Canada 2026, con Argentina e Spagna a contendersi il titolo in una finale che mette di fronte due filosofie di gioco e due generazioni del calcio mondiale. Tutti gli occhi sono puntati sulla sfida tra Lionel Messi, all’ultima partita iridata della sua straordinaria carriera, e Lamine Yamal, il talento che sogna di raccoglierne l’eredità in un ideale passaggio di consegne. Un duello che va oltre il risultato e che rappresenta il presente e il futuro del calcio. Le formazioni ufficiali confermano le attese:... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Mondiali 2026, Messi-Yamal sfida finale: la fantasia al potere - 1Mattina News 16/07/2026

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