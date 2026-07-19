Sostegno al Modena Pride | E’ per il benessere dei cittadini

"Come amministratori abbiamo il dovere contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Sassuolo. Per questo abbiamo concesso il patrocinio ad Arcigay Modena ‘Matthew Shepard’ come tanti altri comuni della provincia". La Vicesindaco Serena Lenzotti (nella foto) risponde a Fratelli d’Italia sul patrocinio concesso dall’Amministrazione comunale al Pride Modena. Patrocinio in ordine al quale i consiglieri di FdI hanno manifestato più perplessità, relative sia all’opportunità di patrocinare l’evento ("quale l’interesse pubblico per cui si è concesso il patrocinio?") sia al fatto che lo stesso non si è svolto in città. "La nostra valutazione non si è fermata al luogo in cui si svolge un evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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