Il Comune di Sassuolo avrebbe concesso 500 euro a titolo di patrocinio oneroso all’associazione Arcigay Modena ‘Matthew Shepard’ per l’organizzazione del Modena Pride, svoltosi il 26 giugno. I consiglieri di Fratelli d’Italia hanno denunciato questa decisione, chiedendo di chiarire quale interesse pubblico giustifichi questa spesa. La somma sarebbe stata destinata a coprire parte delle spese dell’evento, secondo quanto riferito dall’amministrazione comunale.

Cinquecento euro. Li avrebbe concessi, denunciano i consiglieri di Fratelli d’Italia, il Comune di Sassuolo a titolo di patrocinio oneroso ad Arcigay Modena ‘Matthew Shepard’ nell’ambito dell’iniziativa del Modena Pride svoltosi lo scorso 26 giugno. E, "considerato – spiega Stefania Giavelli (nella foto) - il patrocinio rappresenta il massimo sostegno morale, etico e anche economico dell’ente e dovrebbe essere concesso per iniziative a cui sia riconosciuto uno specifico interesse pubblico", il gruppo consiliare di FdI vuole vederci chiaro. Da qui l’interrogazione che verrà discussa in occasione della prossima seduta del consiglio comune. La... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Soldi dal Comune al Modena Pride. Qual è l’interesse pubblico?La denuncia dei consiglieri di Fratelli d’Italia: Concessi 500 euro, non vediamo motivi che coinvolgano la città. ilrestodelcarlino.it

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