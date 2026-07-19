Sosta aggiornate le tariffe dopo 12 anni nelle aree con park city | aumenti congelati per i residenti in città

Da brescia.corriere.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le tariffe della sosta su strada e di alcuni parcheggi in struttura sono state aggiornate dopo 12 anni. Le modifiche, approvate dalla Giunta comunale, entreranno in vigore il 1° agosto. Gli aumenti sono stati congelati per i residenti in città. La revisione riguarda le aree con park city e si applica sia alle tariffe orarie che a quelle di lunga durata. Le tariffe precedenti erano ferme dal 2014.

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La Giunta comunale ha approvato l'aggiornamento delle tariffe della sosta su strada e di alcuni parcheggi in struttura, che erano ferme dal 2014. Le modifiche decorreranno dal prossimo 1 agosto. Per i residenti non vi saranno sostanzialmente aumenti. L'Amministrazione ha infatti deciso di confermare gli attuali livelli tariffari dedicati a chi vive a Brescia, per cui in tutti i parcheggi in struttura e nelle aree a parcometro in cui vige la Park City Card, le tariffe orarie rimarranno uguali a quelle attualmente in vigore. Si ricorda che la Park City Card è gratuita e ogni maggiorenne residente in città può richiederla negli... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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